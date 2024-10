Vaccini, Occhiuto: “Hub paralleli nelle scuole grazie a genitori e sanitari”

“Tantissime scuole stanno aderendo all’iniziativa della Regione Calabria, nata grazie a un’idea della vice presidente Princi, che ha come obiettivo quello di creare dei veri e propri hub vaccinali paralleli all’interno degli istituti scolastici.

Questi presidi saranno gestiti utilizzando solo in minima parte il personale sanitario già impegnato in altri centri di somministrazione, ma si avvarranno soprattutto del prezioso contributo dei genitori degli studenti che per mestiere fanno i medici o gli infermieri, e che volontariamente si sono resi disponibili a mettere la propria professionalità al servizio della collettività.

Così, avremo decine e decine di nuovi hub presso le scuole, ai quali potranno rivolgersi gli alunni, il personale scolastico e anche i genitori dei ragazzi”.

Leggi anche

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.