Calcio a 5 – Futura, Martino: ‘Pareggio insperato ma giusto’

Un pareggio al cardiopalma quello conquistato dalla Polisportiva Futura contro una delle big del campionato, la forte compagine pugliese dell’Itria. A 12 secondi dal termine, sotto di un gol, la squadra di mister Tonino Martino ha trovato la forza di reagire e strappare un punto prezioso grazie al gol di Francesco Labate.

“Un pareggio insperato, ma giusto. Probabilmente, nel complesso, meritavamo anche di vincere”,

commenta a fine gara un emozionato Martino. “Sapevamo di affrontare una grandissima squadra, seconda in classifica, con individualità importanti e un’ottima organizzazione di gioco e di collettivo. Abbiamo preparato la partita con attenzione e, nonostante le difficoltà, abbiamo creato diverse occasioni. Forse avremmo meritato qualcosa in più, ma ci prendiamo questo risultato positivo, il quinto consecutivo”.

Nonostante le assenze, la Polisportiva Futura ha dimostrato grande carattere:

“Ancora una volta si è fatto male un nostro calcettista, ma ormai non contiamo più gli infortuni, guardiamo avanti, sempre. Faccio i complimenti ai ragazzi per come reagiscono sempre alle difficoltà”.