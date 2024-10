Calcio a 5 serie C1 – Futsal Polistena, che colpo! Un brasiliano per Molluso

Il Futsal Polistena C5 con un blitz a sorpresa prende il bomber italo brasiliano Wellington Ribeiro.

Riberio vanta un curriculum di tutto rispetto, con esperienze nella A2 italiana, nella A2 Spagnola e nella A1 della Repubblica Ceca.

Wellington, che può essere impiegato sia come laterale che come pivot è un giocatore solido, professionale, dotato di ottima tecnica, veloce e con un buon fiuto per il gol, il calcettista ideale per sostituire l’infortunato Poltronieri che purtroppo starà fermo un po’ prima di ritornare sul parquet.

Riberio arrivera’ gia’ la settimana prox e sara’ subito a disposizione di mister Molluso.

Fonte: calabriafutsal.it