CALCIO A 5 – Paddy power cup Reggio Calabria: Ultimi giorni utili per l’iscrizione

di Nicolino D’Ascoli – Manca ormai pochissimo all’inizio del grande evento sportivo promosso e sponsorizzato da Paddy Power: anche Reggio Calabria ha aderito e rappresenta una tappa del più prestigioso torneo di calcio a 5 amatoriale, a livello nazionale, dell’anno. Dal 13 aprile saranno infatti più di 50 città in tutta Italia a dare vita alla prima fase.

Per quanto riguarda Reggio, le fasi eliminatorie locali si svolgeranno presso il nuovissimo centro sportivo ASI Boccioni di Viale Messina, e sarà proprio la Paddy Power Cup ad inaugurare la bellissima struttura.

La squadra vincitrice del proprio circuito Provinciale approderà alla fantastica finale nazionale di Cesena, il cui stadio Manuzzi ospiterà la rappresentativa di ogni città per le finali di sabato 20 Giugno, che pernotterà in forma gratuita presso una struttura alberghiera di Cesena.

Tantissimi i vantaggi, esclusivi per un torneo amatoriale di futsal, che Paddy Power offre alle squadre che si iscriveranno al torneo: un kit di 8 divise per ogni squadra (colore a scelta) e 240 euro di credito sportivo per scommesse sul sito Paddy Power. Inclusi anche 8 tesserini assicurativi ASI.

La Paddy Power Cup intende rispettare i criteri dell’amatorialità, per cui sono ammessi atleti che partecipano ai campionati FIGC limitati alla C2 di calcio a 5, e alla PROMOZIONE di calcio a 11, o che non abbiano preso parte a nessuna gara ufficiale nella stagione sportiva di riferimento.

La struttura regalerà alle squadre incontri di calcio a 5 indoor, sul nuovo parquet della struttura che metterà a disposizione spogliatoi nuovi e attrezzati, impianto stereo, arbitri di lega, responsabili di campo e sito quotidiniamente aggiornato. Le partite si giocheranno sempre in orari serali (dalle ore 20 in poi) dal lunedì al venerdì.

Sono pochissimi i posti rimasti per partecipare a questo grande evento: le iscrizioni resteranno aperte fino al 1 aprile 2015 salvo il raggiungimento anticipato di 16 squadre.

Per maggiori info: Davide Costante 3462204637 anche whatsapp – Luigi Di Giacomantonio 3467680768 anche whatsapp