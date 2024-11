Calcio a 5, seconda giornata campionato UISP.

Si è archiviata la seconda giornata di campionato. Protagonisti e Mr. Doner rimangono gli unici a punteggio pieno ed in testa alla classifica, mentre Passaporto e San Gaetano si dividono la seconda piazza. Restano ancora a secco Atletico Pescatori, RCN Hammers e Hobby Centro Del Faidate che ha riposato. La settimana comincia con l’esordio di Bombers Team, la squadra di Venezia, ex Pasta Macheda, dopo aver riposato nella prima settimana di campionato, affronta i New Gunners. Questi ultimi, decisi a riscattarsi, appaiono carichi e ben organizzati, lontani parenti dei New Gunners visti nella prima partita. Alla fine due gol ed un punto a testa che muove la classifica e fa morale. Pasta Macheda, ha la meglio su RCN Hammers in un combattuto 6 a 4. Giustra festeggia con i suoi il primo successo stagionale, mentre Fulco e compagni trovano il secondo dispiacere consecutivo. Adesso sotto con la terza partita, i primi in cerca di conferme ed i secondi di rivalsa. Martedì vanno in scena due partite da cardiopalma. La prima fra Passaporto Per L’Europa e San Gaetano Catanoso. A cinque minuti dal termine Passaporto in vantaggio di una rete chiama il Time-out. Sembra tutto sotto controllo, pronti via e San Gaetano ribalta la situazione. Sembra ormai chiuso il discorso, ma Passaporto batte e trova immediatamente il definitivo pareggio. 6 a 6 e tutti sotto la doccia. La partita che segue è fra FC Protagonisti 2007 e Atletico Pescatori. Dopo un primo tempo in cui gli Atletico Pescatori pensano un po’ troppo a protestare e meno a giocare, Mazzei e compagni sembrano avviarsi verso una vittoria tranquilla. Nel secondo tempo invece gli azzurri di Leuzzi, si mettono a fare quello che sanno far meglio, ossia giocare. E così mettono paura ai Protagonisti recuperando attimo dopo attimo uno svantaggio che appariva incolmabile, trovando ad un passo dalla fine il pari su tiro libero. Ma, chi li conosce, sa che è vietato abbassare la guardia contro Cassalia e compagni. Palla al centro tre passaggi e rete, 6 a 5, triplice fischio e tre punti conquistati dopo tanta sofferenza. L’ultimo turno della terza giornata, vede il successo degli Sporting Reggio Calabria su New Taxi. Un 6 a 1 netto e che riscatta i pink di Paviglianiti che concretizzano tutto ciò che creano compattandosi bene dietro senza correre rischi. New Taxi non riesce a reagire con la giusta forza, e alla fine deve arrendersi alla prima sconfitta stagionale. Ultimo match è quello fra Mr. Doner e Geometri. La squadra di Pastetti forse si sente troppo sicura quando vede che gli avversari sono senza portiere, gioca poco la palla come realmente saprebbe fare cercando spesso soluzioni dalla distanza che non danno i frutti sperati. Così Arcudi e Minniti G., 6 gol a testa in due giornate, chiudono la pratica e si assicurano la seconda vittoria e la testa della classifica, raggiungendo FC Protagonisti 2007. La terza giornata comincia con Bombers Team – Geometri oggi 27 ottobre alle 21:00 ed a seguire San Gaetano Catanoso – Pasta Macheda alle 22:00. Martedì 28 ottobre si prosegue con FC New Taxi – Passaporto Per L’Europa alle 21:00 e New Gunners – Hobby Centro Del Faidate alle 22:00. Chiudono la settiamana mercoledì 29, RCN Hammers – Atletico Pescatori e FC Protagonisti 2007 – Mr. Doner rispettivamente alle 21:00 ed alle 22:00. La Uisp e l’associazione Passaporto Per L’Europa augura a tutti una buona settimana e un buon proseguimento di campionato a tutte le squadre. Il Presidente Francesco Praticò. website click here