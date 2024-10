Calcio – Buon compleanno Reggina, tanti gloriosi ex per il 104° anniversario

Il primo appuntamento con la Reggina Web Tv andrà in onda l’11 Gennaio 2018 in diretta dagli studi di “Immedia Live”. In occasione del 104° anniversario amaranto, a “Casa Reggina” rivivremo l’intera Storia dal 1914 ad oggi: una vera e propria maratona di novanta minuti: la Storia della nostra Reggina con i racconti dei protagonisti che hanno vissuto le scene amaranto.

Tifosi, ex calciatori e giornalisti racconteranno i propri aneddoti, le proprie esperienze ripercorrendo i centoquattro anni. Nick Amoruso, Rosario Sasso, Pietro Balestreri, Pietro Armenise, Ivano Guerra, Fulvio Simonini, Bruno Cirillo, Emanuele Belardi, Fabio Artico, Francesco Modesto, Lorenzo Stovini, Mozart e tanti altri hanno già inviato il proprio messaggio di augurio alla nostra Reggina. Collegamenti skype da tutta Italia con vecchie glorie amaranto.

Durante la puntata avverrà il lancio in diretta di una nuova iniziativa promossa dai tifosi amaranto e riconosciuta dalla Reggina 1914. L’iniziativa è finalizzata a coinvolgere tutto il mondo amaranto dando la possibilità di vivere la Reggina sempre più da vicino.

La Storia non si cancella, la Storia non si dimentica. Vivi con noi il 104° compleanno della Reggina seguendo la diretta sulla pagina facebook ufficiale e sul canale You Tube. “Calcio d’inizio” alle 18.30.