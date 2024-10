Calcio e covid 19: la Spal segnala alcune positività nel gruppo squadra

Tutti asintomatici, sono stati posti in isolamento

La sconfitta contro l’Empoli dopo essere passata in vantaggio, tiene al momento la Spal distanze dalla parte più alta della classifica. Per la squadra di mister Marino le brutte notizie non sono finite perchè attraverso il comunicato ufficiale della società, si rendono note altre quattro positività tra calciatori e membri dello staff:

“S.P.A.L. srl comunica che in seguito a nuovi controlli previsti dal protocollo in essere, è emersa la positività al Covid-19 di tre atleti e di un membro dello staff.

I quattro tesserati del gruppo squadra, tutti asintomatici, sono stati posti in isolamento secondo le direttive federali e ministeriali“.