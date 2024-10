Calco e Covid: le squadre che hanno già sfruttato il bonus rinvio

E’ il campionato dei contagi? Si fanno più allenamenti o tamponi? Domande ricorrenti in queste ultime settimane per velocità con la quale il covid 19 si sta diffondendo anche sul territorio italiano. E non è esente da contagi il mondo del calcio, a partire dalla serie A fino alle categorie inferiori. Il pericolo incombe in maniera minacciosa anche in B con le ultime notizie che arrivano da Reggio Emilia per nulla confortanti.

Intanto la società che ha annunciato sedici positivi tra calciatori è staff, ha chiesto ed ottenuto il rinvio del match contro il Cittadella ed è questa la seconda gara che non si gioca, dopo quella tra Monza e Vicenza. Il regolamento parla chiaro e questo bonus potrà essere sfruttato solo per una volta nell’arco della stagione.

Il recupero delle due gare potrebbe avvenire il prossimo 4 novembre.

La preoccupazione adesso è crescente in virtù dell’elevato numero di positivi all’interno del gruppo Reggiana, avendo giocato martedi sera contro l’Ascoli. C’è tensione anche a Salerno, prossimo avversario dei marchigiani. Purtroppo è tutta una catena senza fine.