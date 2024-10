Calcio serie D – Presentazione ufficiale della Palmese

La U.S.C. Palmese 1912 ASD è lieta di comunicare che domani, Sabato 7 Settembre, a partire dalle ore 18:00, nella splendida cornice dello Stadio “Giuseppe Lopresti“, verranno presentati la Prima Squadra e lo staff neroverde il nuovo staff dirigenziale con numerosi volti nuovi.

Un’occasione per conoscere i protagonisti dell’annata che verrà e stringersi attorno ai colori neroverdi.

Nel corso della serata sarà illustrato il progetto tecnico e societario per la stagione 2019/2020, continueremo a raccogliere le adesioni sia alla campagna abbonamenti che soci.

La U.S.C. Palmese 1912 ASD per ripartire HA BISOGNO DI VOI! Noi ce la stiamo mettendo tutta per riportare entusiasmo e tifosi allo stadio, il vostro appoggio sarà fondamentale per tutto l’arco della stagione.