Calcio – Due colpi clamorosi per il Bari. Vuole vincere e basta

Non si bada a spese in casa dei pugliesi. Già dichiarato l'obiettivo serie A in due anni

Lo sapevamo. Il Bari, ripartito dalla serie D e subito promosso, punta al secondo salto di categoria. Per farlo ha messo sul piatto un budget elevatissimo e punta all’acquisizione di calciatori che possano garantire un campionato di vertice con un solo obiettivo, il primo posto.

Investimenti importanti e tutti di livello, come gli ultimi due annunciati nella serata di ieri da Sky Sport. Dopo un lunghissimo inseguimento ha chiuso le operazioni che porteranno in casa dei galletti due freschi reduci da un campionato di serie A con la Spal. L’attaccante Mirko Antenucci, 34 gol nelle ultime tre stagioni con la maglia dei ferraresi, giocatore di grandi capacità realizzative, ma anche di notevole qualità.

Insieme a lui anche Filippo Costa, difensore classe 95, anche per lui doppio salto all’indietro, ma per indossare la maglia di una squadra con grandissime ambizioni. Operazioni onerose con cifre incredibili per un campionato di serie C.

