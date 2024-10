Reggina-Donnarumma, parla il Ds del Monopoli Cerri

Voci che si rincorrono, trattative avviate, semplici contatti, i famosi affondi. Sulla corsia di sinistra la Reggina si è assicurata le prestazioni di Bresciani, sarà lui il quinto di un centrocampo che ha visto portare in casa amaranto elementi come Sounas e Nicolò Bianchi, oltre ai già presenti Zibert, Salandria, mentre resta in posizione d’attesa De Falco.

Ma tornando alla corsia di sinistra, il vecchio pallino di Taibi, il mancino Donnarumma, al momento sembra tra quelli per i quali si è deciso di attendere per capire se vi sono delle opportunità. Dovrebbe avvenire oggi l’incontro tra il dirigente amaranto ed il DS del Monopoli Massimo Cerri, probabilmente per parlare anche di altro, mentre quest’ultimo ha rilasciato una intervista ai colleghi di TuttoC.com, questa la parte che può interessare la Reggina: “Stiamo lavorando sui rinnovi. Il Monopoli vuole ripartire da giocatori come Donnarumma, Mercadante, Paolucci, Zampa, Rota, Mendicino. Chiaro che alcuni di loro hanno richieste di mercato e se c’è la possibilità di mandarli in categorie superiori siamo ben contenti. Altrimenti la nostra squadra competitiva ripartirà da questi punti fermi”.

Vedremo quello che accadrà ed eventuali sviluppi, ma ripetiamo, la Reggina in quella corsia si è assicurata Bresciani e bloccato Liotti.