Calcio Eccellenza: il trionfo della Reggiomediterranea. L’avventura continua

Ci sono voluti i tempi supplementari per avere ragione di una compagine ostica come la Morrone. La Reggiomediterranea vince per 2-1 ribaltando un punteggio, che aveva visto inizialmente sotto la squadra guidata da mister Misiti, grazie all’autorete di Barbieri ed il gol di Lancioni. Il successo consente di superare la fase regionale ed accedere agli spareggi per la conquista della serie D. Grande soddisfazione in casa reggina per il risultato ottenuto ed ora tutti concentrati per arrivare fino in fondo.

fonte foto: pagina fb asd reggiomediterranea 1986