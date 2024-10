Calcio – Ex Reggina, Adejo trova squadra ed il tecnico già avuto in amaranto

Dagli allenamenti isolati presso il centro sportivo Reggio Village di Viale Messina, alla serie B. Daniel Adejo tornerà presto a calcare i campi di calcio in Italia, dopo la breve e negativa parentesi con la Salernitana, con la quale comunque non ha mai giocato, rescindendo il suo contratto ancor prima di iniziare.

Ha lavorato sodo in questi mesi il difensore ex Reggina, per mantenere uno stato di forma accettabile e quindi farsi trovare pronto in caso di chiamata. Che è arrivata come detto dalla serie B e più esattamente dalla Pro Vercelli che da qualche settimana vede sedere sulla panchina della storica società Gianluca Atzori. Con Daniel Adejo la condivisione di un percorso entusiasmante nella stagione 2010-2011 e il raggiungimento della semifinale play off in serie B, persa in quel maledetto incontro di Novara con gli amaranto ad un passo dalla finalissima.

Adesso i due lotteranno per un obiettivo diverso che è quello della permanenza, anche se l’esordio in panchina per il tecnico di Collepardo non è stato del tutto positivo, vista la sconfitta interna con il Cittadella.