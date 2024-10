Calcio: Fabbian da non credere. Regala al Bologna una vittoria da Champions

Si, ancora lui. Opportunismo e micidiale senso del gol per l’ex centrocampista della Reggina ancora una volta a rete nella massima serie, ancora una volta a segno decisivo per il suo Bologna. Entra in campo a dieci minuti dalla conclusione, sfiora il gol alla prima occasione, fa centro alla seconda trovandosi ancora una volta al posto giusto nel momento giusto. Tre punti pesantissimi per la compagine di Thiago Motta che si conferma al quarto posto in classifica, in piena zona Champions e a sole quattro lunghezze dalla Juventus, seppur bianconeri con una partita in meno. Per Fabbian 5 gol in stagione e 2 assist, con tante gare iniziate dalla panchina. Giornata da incorniciare per due ex Reggina, dopo la convocazione in Nazionale per Folorunsho.

Leggi anche