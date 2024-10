Calcio: per Fabbian non c’è differenza di categoria. Che gol nel derby con il Sassuolo

Se hai delle qualità, le metti in mostra in qualsiasi categoria. Giovanni Fabbian, diventato titolare per “caso” con la maglia della Reggina, a soli 19 anni ha da subito messo in evidenza doti calcistiche e grande personalità. Insieme a questo anche una capacità realizzativa come pochi, un centrocampista con straordinaria lettura negli inserimenti, tanto da chiudere la stagione con gli amaranto da capocannoniere con otto reti. Tornato dal prestito all’Inter, dopo una serie di valutazioni, è stato girato al Bologna dove non ha trovato spazio a inizio campionato, per poi diventare uno dei grandi protagonisti di un cammino esaltante da parte dei rossoblu.

La squadra oggi si trova al quinto posto della classifica a soli tre punti dal quarto e per l’ex Reggina Fabbian continuano le soddisfazioni anche in fase realizzativa. Tredici presenze e non tutte da titolare, tre gol, l’ultimo messo a segno nel derby con il Sassuolo, bellissimo nel suo sviluppo. Di testa, alla sua maniera, con uno stacco imperioso e un controtempo che non ha lasciato scampo al portiere Consigli. Fabbian è un predestinato, a Reggio abbiamo avuto il piacere di ammirarlo, e presto speriamo di vederlo con la Nazionale Italiana. Ha già indossato le maglie dell’Under 19-20 e 21, segnando in tutte e tre le selezioni.