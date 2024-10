Calcio: i giocatori del Rieti non si allenano. Trasferta di Vibo a rischio

“Aria pesante in casa del Rieti perchè questa mattina i giocatori hanno deciso di non allenarsi. Presso il campo di allenamento c’è stato un acceso confronto con alcuni dirigenti presenti riguardo il mancato accredito di quanto dovuto agli atleti.

Ieri la nuova proprietà Italdiesel, subentrata al patron Curci da alcune settimane, con un comunicato stampa aveva annunciato di aver dato al legale rappresentante Troise “una procura irrevocabile a cedere tutte le proprie quote a terzi”.

Il testo del comunicato: “In funzione del mandato ricevuto e, oltretutto, garantito dall’ingresso in società di nuovi imprenditori, i quali hanno dato la loro adesione a far parte del progetto Rieti Calcio, ha iniziato nella data di oggi ad inviare i primi pagamenti ad i propri tesserati. Nei prossimi giorni sarà ufficializzata la nuova struttura societaria che, a sua volta, nel momento del proprio insediamento farà visita alla competente Lega Pro, nella persona del suo presidente Francesco Ghirelli ed alla CO.VI.SO.C., per dare garanzie di serietà e di solidità economica”.

Intanto la situazione si fa delicata, potrebbe essere a rischio anche la trasferta di sabato prossima contro la Vibonese“.

fonte: www.tuttocampo.it