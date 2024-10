Calcio giovanile: due atleti dell’Academy Castiglia allo stage del Delfino Pescara

Prosegue la stagione con buoni risultati per l’Academy Castiglia, scuola calcio guidata dall’ex giocatore della Reggina Ivan Castiglia e rappresentata in tutte le categorie dell’attività di base nei campionati ASC. Istruzione, meticolosità, insegnamenti e tanto calcio sotto la guida di istruttori qualificati, con l’obiettivo primario che è quello della crescita dei piccoli atleti e non solo dal punto di vista sportivo. Intanto nei giorni scorsi, il responsabile Ivan Castiglia ha accompagnato due dei suoi giovani calciatori allo stage organizzato dalla società Delfino Pescara 1936, Antonio Mirisciotti classe 2011 e Christian Nicolò. I due ragazzi hanno destato una ottima impressione agli osservatori presenti.