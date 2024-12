Calcio Giovanile: la Reggina esonera mister Assumma

La comunicazione è arrivata al diretto interessato nel pomeriggio di oggi e con grande sorpresa. La Reggina ha deciso di esonerare Tobia Assumma allenatore dell’Under 19, tecnico preparato e capace come pochi per quello che riguarda il calcio giovanile. Si attende di conoscerne le motivazioni, anche se giungono le prime indiscrezioni. Assumma Tobia è stato per nove anni nel settore giovanile amaranto alla guida di diverse compagini per poi passare alla conduzione tecnica della Lazio Under 15 per due stagioni.

Il suo ritorno alla Reggina sembrava l’inizio di un nuovo e lungo percorso che, invece, si è interrotto questo pomeriggio.