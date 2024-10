Calcio giovanile: sospensione delle gare, il comunicato della Reggina

“Il presidente del Settore Giovanile e Scolastico FIGC, Vito Tisci, ha disposto la sospensione delle gare in programma dal 31 ottobre al 24 novembre dei campionati Under 17, Under 16, Under 15, Under 14 Pro, Under 13 Pro e delle selezioni femminili Under 17 e Under 15.

Al contempo la FIGC ha accordato la possibilità di svolgere le sedute di allenamento in ottemperanza dei protocolli federali vigenti”.

fonte: reggina 1914