Calcio Giovanile: nuovo titolo per la Segato. E’ campione regionale Under 13

Il gruppo under 13 della Segato conquista il terzo titolo Regionale, dopo quello Elite e il gradino più alto del podio anche nell’Elite di calcio a 5.

Sul campo Federale di Catanzaro, Sapone e compagni hanno affrontato i pari età del Rosina vincendo tutte e tre i tempi di gioco. Un clima di grande fair play ha accompagnato la gara con pubblico molto partecipe ad applaudire le giocate dei calciatori.

“Con la gara di domenica 23 dell’ Under 17 Elite, afferma il presidente Agostino Cassalia, chiudiamo una stagione straordinaria sia per risultati ottenuti, otto titoli Regionali, Under 17 Elite, Under 15 calcio a 11 e calcio a 5, Under 15 femminile, under 13 Elite, under 13 Fair Play, under 13 calcio a 5 e dulcis in fundo under 12 femminile, che per la crescita di tanti ragazzi attenzionati da numerose società professionistiche. Si chiude la stagione agonistica ma non certamente la programmazione, saremo ancora impegnati nella formazione dei vari gruppi e nel rafforzamento dello staff tecnico“.