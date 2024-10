Calcio – Gravina sul possibile annullamento della serie A

Si prova a capire quello che potrà accadere, ma per come si stanno sviluppando le vicende legate all’emergenza Coronavirus, è davvero difficile per tutti. Questa mattina è intervenuto a Radio Rai il presidente della FIGC Gabriele Gravina, le sue dichiarazioni ripresa da TMW: “Possibile annullamento della serie A? Non sono in grado di escludere nulla. Ora programmiamo con l’idea più ottimistica, ovvero definire i campionati, cercando di portarli a termine. Tra le diverse ipotesi però ho già preannunciato la non assegnazione del titolo, quella di assegnazione congelando le graduatorie, un mini torneo di play-off e play-out.

Non escludo nulla, capisco la curiosità e l’attenzione nel voler definire ma nessuno, e dico nessuno, oggi è in grado di dire quale sarà il nostro futuro rispetto alle condizioni attuali. Se tutto questo dovesse portare con effetto trascinamento alla stagione 20-21, non escludo che il campionato possa concludersi in due stagioni diverse. E’ anche imbarazzante parlare di questi temi ma abbiamo il dovere di farlo per dare una speranza”.