Dopo le buone esperienze a Bari, Aquila e Castellammare di Stabia, tre esoneri consecutivi lo hanno spinto a ripartire dall'estero

Gli ultimi anni in Italia non sono stati particolarmente brillanti per il reggino Nunzio Zavettieri. Il tecnico nato a Melito Porto Salvo, nelle ultime tre stagioni sulle panchine di Catanzaro, Bisceglie e V. Francavilla, ha sempre interrotto il suo percorso causa esoneri, l’ultimo lo scorso ottobre.

Ed allora prova a ripartire dalla Lettonia, più precisamente dallo Spartaks Jurmala, squadra che milita nel massimo campionato lettone.

Per Nunzio Zavettieri si tratta di un ritorno in Lettonia, dove aveva già allenato il Ventspils nella stagione 2009/10.

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