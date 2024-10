Calcio – La Ludos Ravagnese non si ferma più

La Ludos Ravagnese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento dalla Reggiomediterranea del difensore, classe 1998, Gianluca Cuzzola. Ancora un gran colpo del trio Verduci–Criaco–Malavenda, capace di regalare a mister Aquilino un calciatore che aggiunge qualità e centimetri al reparto difensivo.

Cresciuto nel settore giovanile della Segato, Cuzzola è un difensore centrale che ha maturato importanti esperienze con l’Hinterreggio disputando i campionato giovanili nazionali a partire dalla formazione “giovanissimi” (di cui è stato capitano) per finire con la categoria “juniores” prima di trasferirsi alla Reggiomediterranea con cui ha conquistato la permanenza nel campionato di Eccellenza per 3 anni consecutivi durante i quali ha collezionato ben 59 presenze nel massimo campionato regionale: 12 nella stagione 2015/2016, 27 nella stagione 2016/2017 (durante la quale ha partecipato al “Torneo delle Regioni” in Trentino Alto Adige con la Rappresentativa Regionale Juniores) e 20 nella stagione 2017/2018. Seppur condizionato da un infortunio, Cuzzola ha disputato il campionato di Eccellenza anche nella scorsa stagione (la quarta consecutiva) indossando per 9 volte la maglia del Gallico Catona,

società a cui era stato trasferito in prestito dalla Reggiomediterranea. La società del presidente Cilione e del vicepresidente Surace dà il benvenuto a Gianluca e ringrazia la società della Reggiomediterranea per il felice esito della trattativa.