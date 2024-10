Calcio: il Monza ritrova Brocchi e recupera altri due giocatori importanti

La Reggina si presenta al confronto decisamente in maniera diversa da come tutti si aspettavano

Dopo le vittorie che hanno riportato il Monza nella parte centrale della classifica, (una gara ancora da recuperare) lo stop imposto dal Pordenone che, in realtà, avrebbe meritato più del pareggio, in virtù soprattutto di un primo tempo dove oltre al gol, ha davvero sprecato tanto. Il Monza adesso si prepara ad ospitare una Reggina in crisi, con mister Brocchi rientrato dopo i problemi di salute e due recuperi preziosi. Il report brianzolo sull’ultima seduta di allenamento:

Torna mister Brocchi, rientrano Paletta e Frattesi

“Dopo l’intervento chirurgico per i calcoli renali, mister Brocchi è tornato a Monzello a dirigere l’allenamento mattutino, il giorno dopo la sfida di Coppa Italia con la Spal.

Per chi ha giocato a Ferrara c’è stata una seduta di scarico in palestra, mentre, per tutti gli altri, programma di lavoro completo sul campo.

Attivazione motoria, esercitazioni tecniche e sfide settoriali a tema, prima della partitella finale, vinta 2-1 dai rossi sui gialli con reti di Boateng, Colferai e Mota Carvalho.

Tornati in gruppo Paletta e Frattesi, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni”.

Nel momento in cui sono stati diramati i calendari, i tifosi hanno guardato con particolare attenzione alla giornata in cui Monza e Reggina si sarebbero affrontate, pensando ad uno scontro d’alta classifica.