Reggina: due rientri molto attesi per la sfida al Monza

Settimana dopo settimana la Reggina perde pezzi importanti. Alla solita lista di indisponibili si devono aggiungere Menez, infortunio muscolare e Crisetig, stoppato dal giudice sportivo per una giornata.

Finalmente Lafferty e Rivas

Ma per fortuna due calciatori assenti nelle ultime gare, tornano a disposizione. Entrambi particolarmente sfortunati ma per motivi diversi, secondo quanto dichiarato da Toscano qualche giorno addietro, si uniscono al gruppo. In realtà il nordirlandese Lafferty lo ha già fatto dopo aver eseguito secondo routine il tampone (negativo) ed ora spera che il suo percorso con la Reggina non abbia più interruzioni.

Il secondo è Rivas, giocatore sul quale la società ed il tecnico puntano moltissimo, tanto da aver chiesto ed ottenuto il rinnovo del prestito all’Inter con la possibilità anche di riscattarlo. Per lui la stagione deve ancora iniziare, solo un’apparizione in campionato, per il resto il lungo stop iniziale e la ricaduta di qualche settimana addietro.

A Monza con due recuperi preziosi

Per la trasferta di Monza, dovendo rinunciare ancora a Charpentier e perso Menez, il recupero di questi due giocatori diventa di fondamentale importanza.