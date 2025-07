‘La Calabria non può rimanere indifferente contro il genocidio a Gaza’: l’appello di 104 sindaci

È la richiesta che 104 sindaci calabresi rivolgono, in un documento, al Governatore, Roberto Occhiuto. Tra i firmatari dell’appello ci sono i primi cittadini di Catanzaro, Nicola Fiorita, Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, Cosenza, Franz Caruso, e Vibo Valentia, Enzo Romeo.

Nel documento si sostiene che “il conflitto in Medio Oriente tra Israele e Palestinesi nella Striscia di Gaza sta assumendo proporzioni drammatiche, rivelandosi come una delle più gravi crisi umanitarie della storia moderna”. I primi cittadini esprimono anche “condanna per l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre del 2023”, sottolineando, al contempo, “la violenza della reazione israeliana, con lo sterminio sistematico di civili, l’utilizzo della fame e delle malattie come armi di guerra e l’ostruzione sistematica degli aiuti umanitari”.