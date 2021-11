Calcio: dopo Lecce-Parma, Padovan: 'Buffon avrebbe dovuto dire stop'

Dopo la disfatta di Lecce, con il Parma superato nettamente con il punteggio di 4-0 e nonostante il migliore in campo dei ducali sia risultato Gigi Buffon, l'opinionista di Sky Giancarlo Padovan ha detto la sua sull'estremo difensore gialloblu, dichiarazioni ripresa da parmalive.com: "Io penso che Buffon avrebbe dovuto dire stop. Ma non perché glielo dico io: glielo impongono l'età e soprattutto la sua carriera. Quest'ultima non può essere sgualcita da partite come questa e dalle contestazioni dei tifosi. Buffon per me è come Zoff: Zoff ad un certo punto ha smesso, e ha smesso in Serie A, senza andare a cercare avventure domestiche piuttosto complicate".