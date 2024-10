Calcio – Pescara, Sebastiani: ‘Chiedo scusa, una partita del genere non si può vedere’

Un’altra sconfitta per il Pescara, la quarta su cinque gare di campionato, l’ultima in casa contro il Frosinone. L’amarezza del presidente Sebastiani ai microfoni di Rete8, dichiarazioni riportate da pescarasport24.it:

“Una partita molto brutta, evidentemente c’è qualche problema da risolvere in fretta. La preoccupazione è per l’atteggiamento remissivo. Sono stati fatti errori grossolani contro una squadra che ti mette subito in difficoltà. Credo che sia un problema di squadra, bisognerà cercare i motivi. Domani parlerò con Oddo e la squadra. Non so che problema abbia la squadra.

Chiedo scusa perché una partita del genere non si può vedere. In Serie B serve la giusta cattiveria, questa cosa manca e bisogna capire il motivo. I ragazzi ed il mister devono dirci la problematica che c’è. Durante la settimana i ragazzi si allenano bene e seguono l’allenatore. La posizione di Oddo non è più salda? Dobbiamo capire che non possiamo cambiare gli allenatori ogni 4 settimane. Abbiamo fiducia in Oddo e dovremo capire insieme cosa non va”.