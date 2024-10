Calcio: per il Pisa difesa da inventare tra squalifiche ed infortuni. Il bollettino medico

Il prossimo avversario della Reggina ha già incassato 15 gol ed al Granillo non avrà due difensori

Momento particolarmente difficile per il Pisa che, in mezzo a tante difficoltà ed una classifica al momento precaria, si trova di fronte anche ad una emergenza per quello che riguarda il reparto difensivo. Insieme alla squalifica di Pisano si registra anche l’infortunio a Marco Varnier secondo bollettino medico della società:

Per Marco Varnier problema al ginocchio sinistro

“Il Pisa Sporting Club comunica che gli accertamenti clinici effettuati sul calciatore Marco Varnier hanno mostrato un trauma distrattivo di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Tra 15/18 giorni verrà eseguito un controllo evolutivo, con ulteriore accertamento per definire la tempistica del ritorno in campo”.

Nei giorni scorsi la società toscana aveva comunicato anche la positività al Covid-19 del difensore Lorenzo Masetti il quale, totalmente asintomatico, è stato subito isolato e sottoposto alle misure preventive prescritte.