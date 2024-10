Calcio: l’ex Ds della Reggina Massimo Taibi riparte dalla serie D

Si rimette in gioco il direttore sportivo, ricominciando dai dilettanti con una gloriosa società

Dopo un anno di attesa e chiusa in maniera tragica, sportivamente parlando, l’avventura con la Reggina, il Ds Taibi è pronto a ripartire. Non sarà però nel professionismo, ma da quelle che da indiscrezioni diventano con il passare dei giorni fatti concreti, la prossima destinazione sarà la Pistoiese.

Dopo il fallimento, la gloriosa società toscana ripartirà dalla serie D acquistando il titolo dell’Aglianese con l’intera documentazione che sarebbe già stata inviata agli organi competenti. In panchina dovrebbe esserci l’ex Catania e ultima stagione al Fiorenzuola Luca Tabbiani, mentre come detto per il ruolo di Ds ci si affiderà a Massimo Taibi.