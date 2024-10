Calcio play off – Ad un passo dalla B, le quattro semifinaliste

In virtù dei risultati maturati nelle gare di ritorno dei quarti di finale, si è delineato il quadro delle formazioni che si affronteranno per le due promozioni in serie B. Si ricorda che avranno accesso alla cadetteria le due compagini che usciranno vittoriose da questi confronti, senza il match di finale come invece succedeva negli anni precedenti.

Piacenza-Trapani (andata: sabato 8 giugno)

Trapani-Piacenza (ritorno: sabato 15 giugno)

Pisa-Triestina (andata domenica 9 giugno)

Triestina – Pisa (ritorno domenica 16 giugno)

I risultati delle gare di ieri:

Pisa – Arezzo 1-0

Trapani – Catania 1-1

Piacenza – Imolese 1-2

Triestina – Feralpisalò 2-0