Calcio perchè la Reggina ha puntato su Mastour

Il Ds Taibi lo definisce il più promettente in assoluto

Parlando di quello che è stato il mercato della Reggina, il Ds Taibi ne ha voluto spiegare la logica e le idee progettuali. Voglia di rivalsa per quei calciatori reduci da stagioni non esaltanti e giovani sui quali investire per farli diventare patrimonio della società.

Puntando su Mastour si cerca di raggiungere entrambi gli obiettivi e bravissima è stata la società insieme al tecnico Toscano, nella gestione di ambientamento del calciatore nella passata stagione. I primi spunti di questo nuovo campionato hanno già messo in evidenza le qualità del calciatore che non sono solo tecnica ed il ds Taibi lo descrive così:

“Mastour è il più promettente, impressionante per forza fisica e tecnica. Ad un certo punto della sua carriera si è fermato forse per una caduta di stimoli, ma sta recuperando alla grande”.