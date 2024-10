Calcio serie B: la partita a rischio rinvio è Monza-Vicenza. La motivazione

“La partita Monza-Vicenza è a forte rischio rinvio. Sono ben 9 i giocatori indisponibili per Cristian Brocchi. Anche per questo motivo il Monza, che comunque non ha preso una posizione ufficiale sulla partita di sabato, non ha nemmeno annunciato la prevendita per i biglietti della partita con i veneti“. Lo scrivono i colleghi di monza-news.it, in riferimento all’ultimo comunicato emanato dalla Lega B riguardo la gestione su eventuali casi di positività all’interno di un gruppo squadra.

