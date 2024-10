Calcio serie C: il Bari vola, bene anche il Catanzaro. Risultati e classifica

Prosegue la marcia inarrestabile del Bari nel girone C del campionato di serie C. Si impone per 1-3 sul terreno del Campobasso e mantiene i sei punti di vantaggio sul Catanzaro, anch’esso vincente.

I risultati della giornata

Campobasso – Bari 1-3

Catanzaro – Taranto 3-0

F. Andria – Avellino 1-1

Foggia – Monopoli 1-0

Juve Stabia – AZ Picerno 2-3

Monterosi – Paganese 1-0

Potenza – ACR Messina 2-3

Turris – Palermo 3-0

Vibonese – Latina 2-0

V. Francavilla – Catania 1-1

La classifica

Bari 23

Catanzaro 17

Turris 16

Foggia 15

V. Francavilla 14

Palermo 13

Monopoli 13

Taranto 13

Monterosi 13

Avellino 12

Juve Stabia 11

Catania 11

Campobasso 11

Paganese 11

AZ Picerno 11

Latina 8

ACR Messina 8

Potenza 7

Vibonese 7

F. Andria 6