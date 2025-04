Calcio a 5: Ramondino e Melito convocati per la Future Cup

Anche nelle categorie dei più piccoli, protagonisti di un anno significativo ed in crescita per numeri e risultati

Sono due, sono pilastri fondamentali della formazione Under 19 della Polisportiva Futura, e sono stati convocati per la Future Futsal Cup 2025.

Stiamo parlando del portiere Andrea Ramondino e di Christian Melito.

Il 10 aprile 2025, a Cosenza, i due giocatori importantissimi per l’Under 19 di Mister De Stefano, facenti parte della formazione che proverà a confermarsi campione di Calabria nel prossimo PlayOff di categoria, si confronteranno contro i pari-età in arrivo da tutta la Calabria.

L’ennesima dimostrazione di quanto e come il gruppo giovanile gialloblu abbia lavorato con costanza, impegno ed entusiasmo, pronto a dare il buon esempio anche alle categorie dei più piccoli e della Scuola Calcio, protagonisti di un anno significativo ed in crescita per numeri e risultati.

Nella medesima progettualità, nella passata stagione furono inseriti ben quattro atleti, Diano, Alessandro Squillaci, Gatto e Gattuso. Due anni fa, Gabriele Squillaci e Francesco Labate.

Successivamente, grazie alla progettualità giovanile e come accaduto nelle passate edizioni, i migliori profili emersi dalla Future Cup 2024 confluiranno all’interno del percorso delle Nazionali giovanili di Club Italia per un appuntamento internazionale appositamente dedicato