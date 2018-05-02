Calcio Serie C girone C, incredibile nuovo cambio d’orario
Cambia ancora l'orario del girone C: le gare di domenica 6 maggio 2018 iniziano alle 14.30 per le condizioni meteo e gli accordi con le emittenti
02 Maggio 2018 - 15:33 | di Domenico Suraci
La Lega, visti i recenti aggiornamenti delle condizioni meteorologiche, nonché in ottemperanza alle obbligazioni negoziali precedentemente assunte con gli Operatori della Comunicazione, dispone la modifica del Com. Uff. N.210/DIV del 30.04.2018 prevedendo che le gare del Girone C in programma per DOMENICA 6 MAGGIO 2018 abbiano inizio alle ore 14.30.
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