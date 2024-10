Calcio, Terracenere: ‘Bari più forte della Reggina, però…’

"Chi deve andare in B in caso di stop? Dipende dal distacco"

In attesa di capire meglio quale sarà lo sviluppo e la durata di questa emergenza, si va alla ricerca di addetti ai lavori per raccogliere opinioni ed impressioni. Tuttobari.com ha intervistato l’ex biancorosso Angelo Terracenere: ”

“Bisogna essere ligi alle regole e fare tutto ciò che si deve fare, per noi ma soprattutto nei confronti degli altri. Credo che questo momento passerà e sicuramente sarà qualcosa di bello quando ci incontreremo, andando allo stadio a vedere le partite. Perché il calcio manca sia a noi ex calciatori sia a chi lo ama

Sono convinto che se non si concludesse questo campionato, certamente troveranno una formula giusta. Per me, se il vantaggio è enorme, è giusto che la prima vada in categoria superiore mentre le altre si giochino i play-off. Se invece il distacco è minimo, tipo Juventus e Lazio, lì si potrebbe fare una doppia sfida con andata e ritorno. Penso che sia l’unica soluzione corretta che si possa fare. Se poi abbiamo la fortuna che tutto questo finisca, spero che la stagione si concluda regolarmente, anche a giugno-luglio.

Il Bari ha fatto un discreto cammino, non buono, perché una squadra blasonata con quei nomi in organico, ha fatto tanti pareggi fuori casa che hanno avuto le sembianze di gare perse. Perché credo che i biancorossi, rispetto alla Reggina e a tutti gli altri club di serie C, come rosa siano molto più forti”.