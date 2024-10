Calcio – Viterbese ancora battuta, come se non avesse mai iniziato, o quasi. Prossimo recupero con la Reggina

Con un perentorio 4-0 la Juve Stabia ha liquidato la Viterbese nel recupero dell’incontro programmato per la seconda giornata di campionato e per i motivi che tutti conosciamo non giocata.

In virtù di questo risultato le vespe di Fabio Caserta riacciuffano la vetta della classifica affiancando il Rende a quota 26, mentre per la Viterbese di Camilli ancora un tonfo e classifica che rimane preoccupante. Delle dodici gare fin qui disputate, la compagine laziale ne ha disputate solamente cinque e secondo calendario il prossimo recupero sarà quello contro la Reggina.