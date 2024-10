Ex Reggina – Zito: ‘La Cavese? C’è qualcosa ma non voglio illudermi’

Mimmo Zito ed il professionismo, più precisamente la Cavese. Non una semplice voce, ma un contatto reale e la volontà da parte della società campana di approfondire la disponibilità del tecnico per il prossimo campionato. Va detto subito che non è l’unico candidato, ma già il dato che esista un interesse è motivo per lui di orgoglio:

“In questo momento sono in vacanza per rilassarmi dopo una stagione intensa. E’ vero, il fatto di essere accostato ad una società importante come la Cavese mi fa molto piacere. Confermo che qualcosa si stia muovendo, ma non intendo sbilanciarmi anche perchè ci sono state recenti situazioni per le quali sono rimasto un pò male. Aspettiamo gli eventi.

Comunque dopo tutta la gavetta che ho fatto mi sento pronto per una prima esperienza tra i professionisti, ritengo di avere raggiunto una buona maturità, sarebbe per me una grande gioia.

Ho raccolto molte soddisfazioni durante il mio percorso, partendo dal settore giovanile della Reggina. Devo ringraziare soprattutto Giuseppe Geria, a quel tempo responsabile del settore giovanile della Reggina, per avermi dato la possibilità di iniziare quella esperienza. Geria è una delle persone più preparate che io abbia mai incontrato, non esagero se dico che nel panorama italiano è tra i migliori, non a caso ha diretto anche il settore giovanile della Juventus ed oggi fatto le fortune del Pescara”.