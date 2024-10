Calciomercato: il Paternò, prossimo avversario della Reggina, ha acquistato un nuovo attaccante

Una preziosa vittoria contro una Nuova Igea in crescita, 12 punti in classifica, bottino interessante per il Paternò, prossimo avversario della Reggina al Granillo. La compagine siciliana dovrebbe presentarsi con l’ultimo acquisto, l’attaccante Alessio Pinotti, proveniente dal Brindisi.

Il comunicato

“Il Paternò Calcio annuncia l’ingaggio di Alessio Pinotti. Attaccante classe 2003 arriva dal Brindisi dove ha cominciato la stagione. In precedenza ha giocato nella Caratese e nelle compagini Under 19 di Novara, Spal e Monza. Pinotti è già a disposizione del tecnico Gaetano Catalano“.