Reggina, Pergolizzi: ‘La mia vera vittoria è un’altra’

Mantiene un profilo basso mister Pergolizzi dopo la vittoria con l’Enna al termine di una gara giocata molto bene e caratterizzata da tanti gol, i primi della stagione per Curiale, Renelus e Cham. Alcuni dei suoi passaggi in conferenza stampa:

“Ho chiesto alla squadra di palleggiare tanto e aspettare il momento giusto. Foga e voglia di sbloccare il risultato subito possono essere controproducenti. Bene che si sono fatti quattro gol, non ne abbiamo presi, abbiamo conquistato i tre punti, ma non cambia il mio pensiero e cioè che si deve migliorare e lavorare ancora.

Il segnale positivo è la mentalità, le rotazioni con tutti i calciatori che giocano e si divertono ma soprattutto quando vengono chiamati in causa si mettono a disposizione. La vittoria di un allenatore è questa. Non eravamo quelli della settimana scorsa, non siamo quelli di oggi, bisogna avere rispetto per tutti ma soprattutto per noi stessi.

Abbiamo dei motori importanti in organico, vanno allenati ma seriamente, il motore da solo non basta. Se mi voglio fare un complimento, parlo di Salandria che non ha mai mollato, si è sempre impegnato. Quando avrà un calo lascerà spazio ad altri.

Si è preso qualche schiaffone, questo è un campionato difficile dove vanno trovate le soluzioni e non le scuse. E’ necessario mentalizzarsi dentro questo campionato. Noi siamo la Reggina, bisogna giocare pensando da Reggina ma se non giochi da Reggina e quindi non ci metti quello che serve, non vai da nessuna parte. Qui bisogna pedalare, accendere i motori in un campionato difficile come questo è fondamentale“.