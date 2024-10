Calciomercato: Benevento, altro movimento in entrata. Bel colpo a centrocampo

Un giovane di grande interesse che si è messo in evidenza lo scorso campionato con la maglia del Chievo. Parliamo di Mattia Viviani che per un breve periodo seguito anche dalla Reggina, libero da vincoli contrattuali è vicinissimo al Benevento e si aggiunge ad una batteria di centrocampisti già abbastanza nutrita e forte. Viviani classe 2000 è cresciuto nelle giovanili del Brescia e con le rondinelle ha fatto anche l’esordio tra i professionisti. Per il Benevento certamente un bel colpo, nelle prossime ore completerà l’iter burocratico per il tesseramento. La notizia è riportata da tuttoB.com.