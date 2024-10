Calciomercato: i cinque colpi top della B. La Reggina non c’è

Non è stata una sessione di mercato particolarmente esaltante, soprattutto nella massima serie. In B ci sono stati diversi movimenti, ma comunque meno rispetto a quello che ci si aspettava. PSB ha stilato la classifica dei primi cinque colpi più importanti ed in questa breve graduatoria non risulta la Reggina.

Verre dalla Sampdoria al Palermo

“La muscolarità del suo calcio miscelata con un’importante tecnica di base rende il classe 1994 un elemento in grado di giocare sì da mezzala, ma anche da trequartista. La miglior stagione della carriera l’ha disputata proprio a Perugia in questo ruolo, siglando 12 gol. Se Eugenio Corini varasse un cambio di sistema di gioco lui si candiderebbe ad agire da mezzapunta”.

Baez dalla Cremonese al Frosinone

“Il direttore dell’area tecnico-operativa del Frosinone Guido Angelozzi ha deciso di ingaggiare sia lui che Soufiane Bidaoui, sua vecchia conoscenza allo Spezia. Se il marocchino si candida a top-sub, pronto a spaccare le partite, l’uruguaiano può mettere in discussione la titolarità di Giuseppe Caso e Roberto Insigne a ogni minimo rallentamento dei due. Dotato di tecnica di base sopraffina”.

Zanimacchia dalla Cremonese al Parma

“Fabio Pecchia può consolarsi però con l’arrivo di uno dei calciatori che ha plasmato l’anno scorso alla Cremonese. In una squadra che a parte Franco Vazquez mostra poca fantasia davanti, Zanimacchia porta colpi ma anche movimenti. Non c’è elemento più indicato per scuotere la squadra dal torpore delle ultime settimane che ha reso piuttosto sterile la fase di possesso”.

Forte dal Benevento all’Ascoli

“Per una compagine che stava faticando a trovare la via del gol, la firma dello Squalo è una manna dal cielo. Alla formazione di Cristian Bucchi mancava un catalizzatore di situazioni di gioco, un fattore in grado di indirizzare positivamente gli eventi. Il suo fisico strutturato e l’abilità nei duelli aerei favoriranno le caratteristiche della rosa, sin dall’inizio propensa alla verticalità”.

Tutino dal Parma al Palermo

“L’attaccante protagonista assoluto della promozione della Salernitana, a Parma non ha mai brillato ed è stato progressivamente accantonato fino a chiedere la cessione. Riparte dal Sud, in cui ha sempre reso al meglio, e da una squadra che può esaltare le sue caratteristiche. Se Corini saprà disegnare un attacco a due, Tutino potrà tornare ad agire da seconda punta sfruttando al meglio ogni suo punto di forza”.