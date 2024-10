Calciomercato: l’ex Reggina Corazza alla ricerca della quinta promozione

Questa volta non seguirà Mimmo Toscano andato al Catania, ma come il tecnico reggino è diventato ormai una certezza per chi vuole puntare alla promozione in serie B.

L’ex Reggina Simone Corazza, nonostante un contratto in scadenza nel 2025, ha lasciato il Cesena, squadra con la quale ha conquistato la cadetteria, per trasferirsi all’Ascoli, compagine appena retrocessa e che punta ovviamente alla vittoria del campionato.

Garanzia di gol, quasi sempre in doppia cifra negli ultimi quattro anni e soprattutto di successo, visto che l’attaccante ha già vinto la serie C con le maglie di Novara, Reggina, Alessandria e Cesena. Adesso è alla ricerca del pokerissimo.