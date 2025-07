Reggio, convocato in sessione ordinaria il Consiglio Metropolitano

Il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, sentiti i Capigruppo è convocato, in sessione ordinaria, per il giorno giovedì 3 luglio 2025, con inizio alle ore 10:00 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione, con inizio alle ore 11:00, si riunirà per discutere e deliberare in merito alla proposta deliberativa di seguito specificata: Approvazione definitiva del Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2024.