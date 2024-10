Calciomercato: l’ex Reggina Marco Baroni dice no ad un club di serie B

Una promozione con il Lecce dalla B alla A ed una salvezza ottenuta con i giallorossi nella massima serie con una giornata di anticipo. Il contratto di Marco Baroni è in scadenza il prossimo 30 giugno e nonostante i grandi risultati ottenuti, non è certissima la sua conferma sulla panchina dei pugliesi, come anche quella del Ds Corvino. Per questo motivo su di lui ci sono state le attenzioni di molte società soprattutto di serie B tra cui il Pisa, alla ricerca di un tecnico per il dopo D’Angelo. Secondo quanto riportato da Sportitalia “Marco Baroni ha declinato la proposta del club nerazzurro. Il tecnico toscano, lontano dal rinnovo con i salentini, guarda con attenzione, comunque, altre possibili piazze della cadetteria. Si attendono ulteriori novità“.

