Calciomercato: due ex Reggina, attaccante e centrocampista, vicini al Padova

Uno ha ottenuto la promozione in serie B con la maglia della Reggiana, l’altro l’ha sfiorata con quella del Cesena. Adriano Montalto è stato protagonista importante fino ad un certo punto della stagione con i granata realizzando 9 reti in poco più di 20 gare, poi un infortunio lo ha tenuto fuori per il resto della stagione. Nicolò Bianchi ci è andato molto vicino perdendo l’ultimo atto di un avvincente campionato, anche se non è mai riuscito ad entrare nelle grazie dei tifosi romagnoli. Entrambi, dopo l’esperienza alla Reggina, potrebbero ritrovarsi insieme in serie C con la maglia del Padova. Per l’attaccante si sta discutendo, il centrocampista è molto vicino al trasferimento.