Calciomercato: nuovo inserimento su Folorunsho, non ci sono solo Pisa e Reggina

Per la Reggina rimane una opportunità e non una priorità

Le qualità del centrocampista sono rimaste impresse non solo alla Reggina tanto è vero che il Pordenone la scorsa estate lo ha voluto insistentemente. Michael Folorunsho è un giocatore che in serie B ha diversi estimatori ed anche di un certo livello. Dopo la negativa esperienza con la maglia neroverde però, almeno sul piano dei risultati in generale e non su quello delle prestazioni personali, la sua avventura è al capolinea per scelta della società che ha deciso di cambiare totalmente strategia.

Leggi anche

Su Folorunsho adesso anche il Frosinone

Adesso è sul mercato e la Reggina ci aveva anche fatto un pensiero, ricordando le parole del calciatore nella scorsa sessione estiva, quando chiamato in causa, ha dichiarato di voler giocare solo per una squadra in serie B, quella amaranto. Da allora le cose sono cambiate ed anche le decisioni della società che ne detiene il cartellino, il Napoli, ne hanno determinato le scelte. Le stesse che oggi potrebbero portare Folorunsho al Pisa, anche se nelle ultime ore si registra l’interessamento del Frosinone. Per la Reggina rimane comunque una opportunità di mercato e non una priorità.