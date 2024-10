Calciomercato: sorpassi e contro sorpassi. Ionita si allontana, si pensa a Bondo

Stasera dopo le 20,00 ne capiremo probabilmente di più, rispetto ad una incredibile altalena in questa sessione di calciomercato tra sorpassi e contro sorpassi. La Reggina ha ufficializzato Terranova e l’attaccante Strelec e lavora per consegnare ad Inzaghi anche il centrocampista. Sembrava fatta per Ionita ma pare ci sia stato un contro sorpasso da parte del Modena. Ed allora ci si è orientati sul giovane centrocampista del Monza Warren Bondo (2003) con sole quattro presenze in stagione. Vedremo come andrà a finire.

Il comunicato della Reggina

“La Reggina comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2023, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore David Strelec, proveniente dalla società Spezia Calcio.

A David un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.