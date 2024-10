Il calciomercato delle altre: Lecce, ufficiali nuovo allenatore e attaccante

Una amara retrocessione dopo aver sognato fino all’ultimo di poter agguantare la salvezza. Il Lecce ripartirà dal campionato di serie B con grandi ambizioni ed una rivoluzione anche inaspettata. Dopo l’addio al Ds Meluso e l’esonero improvviso di Liverani, la società ha puntato su Eugenio Corini per il ritorno nella massima serie. Ufficializzato il nuovo allenatore, poco dopo il grande colpo in attacco con l’acquisizione di Massimo Coda, bomber esperto di categoria, tanti gol in cadetteria e reduce dall’esperienza con la maglia del Benevento, promosso in serie A.

Adesso si punta alla costruzione di una grande coppia in attacco. Dopo Coda l’obiettivo è Alfredo Donnarumma che mister Corini conosce molto bene avendolo avuto a Brescia. Nell’anno della promozione delle rondinelle l’attaccante ha realizzato 25 reti.